Владельца рыбного бизнеса заказал конкурент: показали кадры задержания киллера

В Одессе полицейские предупредили заказное убийство бизнесмена, торгующего рыбой и раками на рынке "Привоз".
Его за 100 тысяч грн "заказал" конкурент. Обратился за помощью к криминальному "авторитету", сидящему в колонии за похищение и разбой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Оба — неоднократно судимы за тяжкие преступления. Правоохранители установили, где, когда и как они планировали убийство бизнесмена. И предупредили его", - говорится в сообщении.
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Исполнителя задержали на рынке, куда он приехал "убрать" жертву. Одновременно задержали и других и причастных к преступлению.
В домах, камере содержания и автомобилях подозреваемых изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, черные записи, одежду и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя. А также оружие, гранату и наркотики.
За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
В Херсонской области предотвратили заказное убийство местного фермера.
Заказчиком и организатором преступления оказался его конкурент. Исполнителю пообещал $40 тыс.
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