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суббота, 20 ноября 2021 19:10

Владельца рыбного бизнеса заказал конкурент: показали кадры задержания киллера
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В Одессе предупредили заказное убийство бизнесмена, которого решил устранить конкурент. Полицейские задержали заказчика, организатора и киллера
Фото: npu.gov.ua
В Одессе предупредили заказное убийство бизнесмена, которого решил устранить конкурент. Полицейские задержали заказчика, организатора и киллера
В Одессе предупредили заказное убийство бизнесмена, которого решил устранить конкурент. Полицейские задержали заказчика, организатора и киллера
В Одессе предупредили заказное убийство бизнесмена, которого решил устранить конкурент. Полицейские задержали заказчика, организатора и киллера
В Одессе предупредили заказное убийство бизнесмена, которого решил устранить конкурент. Полицейские задержали заказчика, организатора и киллера

В Одессе полицейские предупредили заказное убийство бизнесмена, торгующего рыбой и раками на рынке "Привоз".

Его за 100 тысяч грн "заказал" конкурент. Обратился за помощью к криминальному "авторитету", сидящему в колонии за похищение и разбой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Оба — неоднократно судимы за тяжкие преступления. Правоохранители установили, где, когда и как они планировали убийство бизнесмена. И предупредили его", - говорится в сообщении.

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Исполнителя задержали на рынке, куда он приехал "убрать" жертву. Одновременно задержали и других и причастных к преступлению.

В домах, камере содержания и автомобилях подозреваемых изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, черные записи, одежду и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя. А также оружие, гранату и наркотики.

За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В Херсонской области предотвратили заказное убийство местного фермера.

Заказчиком и организатором преступления оказался его конкурент. Исполнителю пообещал $40 тыс.

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