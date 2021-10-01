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пятница, 01 октября 2021 14:36

$40 тыс. за "голову": фермер заказал конкурента
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На Херсонщине предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали заказчика преступлени
Фото: ssu.gov.ua
На Херсонщине предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали заказчика преступлени
На Херсонщине предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали заказчика преступлени
На Херсонщине предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали заказчика преступлени
На Херсонщине предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали заказчика преступлени

В Херсонской области предотвратили заказное убийство местного фермера.

Заказчиком и организатором преступления оказался его конкурент. Исполнителю пообещал $40 тыс., сообщили в пресс-центре СБУ.

"В ходе спецоперации задержали организатора, спланировавшего ликвидацию местного фермера и пообещавшего за это 40 тысяч долларов. Он хотел устранить конкурента, который выращивает сельскохозяйственные культуры. Это должно было усилить его собственные позиции в регионе", - рассказали в СБУ.

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Для совершения преступления заказчик нанял жителя Херсонской области, который работал в сфере охранных услуг. Он и сдал подозреваемого. Его задержали во время передачи последнего транша "вознаграждения". Решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Убийство гражданина США предотвратили работники Государственного бюро расследований.

Организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и сообщника задержали.

Мужчина решил заказать убийство американца по личным мотивам. Преступление планировал на территории США - в городе Балтимор штата Мэриленд. Но исполнителя через знакомого подыскивал в Украине.

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