$40 тыс. за "голову": фермер заказал конкурента

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В Херсонской области предотвратили заказное убийство местного фермера.

Заказчиком и организатором преступления оказался его конкурент. Исполнителю пообещал $40 тыс., сообщили в пресс-центре СБУ.

"В ходе спецоперации задержали организатора, спланировавшего ликвидацию местного фермера и пообещавшего за это 40 тысяч долларов. Он хотел устранить конкурента, который выращивает сельскохозяйственные культуры. Это должно было усилить его собственные позиции в регионе", - рассказали в СБУ.

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Для совершения преступления заказчик нанял жителя Херсонской области, который работал в сфере охранных услуг. Он и сдал подозреваемого. Его задержали во время передачи последнего транша "вознаграждения". Решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Убийство гражданина США предотвратили работники Государственного бюро расследований. Организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и сообщника задержали. Мужчина решил заказать убийство американца по личным мотивам. Преступление планировал на территории США - в городе Балтимор штата Мэриленд. Но исполнителя через знакомого подыскивал в Украине.