Владельца ресторана расстреляли возле дома. Показали фото нападавшего

В Запорожье разыскивают 36-летнего Павла Голдинова, стрелявшего в директора местного ресторана. Фото: Facebook.com/Alexandr Kurinny

В Запорожье неизвестный подстерег владельца местного ресторана "Венеция" у его дома и выстрелил в него несколько раз. Инцидент произошел в Коммунарском районе, напротив отделения полиции.

Между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец "Венеции" и вывел буйного гостя. Через некоторое время, последний решил отомстить "обидчику". Подкараулив его на улице, мужчина выстрелил в хозяина кафе из огнестрельного оружия. Об этом пишет 061 со ссылкой на источники в полиции.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленнику удалось скрыться.

Личность нападавшего установлена. Стрелял 36-летний Павел Голдинов, проживающий в Запорожье.

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Ориентированием на него поделился глава общественной организации "Поиск пропавших детей" Александр Куренной в Facebook.

Всех, кто может знать любую информацию о местонахождении Павла Голдинова, просят сообщать по телефонам: 0(66) 983 16 02, 0(98) 411 88 87 или 102.

Мужчина, которого расстреляли на улице Танкопия, 7/1, в Харькове, - 48-летний Виталий Шульга. Был директором ритуального бюро при городском кладбище №3. Инцидент произошел во дворе дома. Человек вместе с водителем приехал на автомобиле Kia. Когда они выходили из машины, неизвестный открыл стрельбу.