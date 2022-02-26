Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу - Госспецсвязи

Фото: Facebook.com/dsszzi

Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

"Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели.

Но призываем не распространять в публичный доступ фото и видео с тэгами вашей геолокации", - заявили в ведомстве.

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Подробно

Смартфоны Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть" – вам нужно включать авиарежим.

Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать.

Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.

Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?

В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе.

"Не паникуйте. Верьте в ВСУ. Следите за информацией оперативно и официально в телеграмме и фейсбуке Госспецсвязи", - сообщили в ведомстве.