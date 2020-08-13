Вкладчиков обманули на более 8 млн грн: в Украине разоблачили финансовую пирамиду

В Украине действовала финансовая пирамида, которая обманула вкладчиков на более 8 млн грн. Фото: npu.gov.ua

В Украине мошенники организовали финансовую пирамиду, благодаря которой обманули более сотни вкладчиков на более чем 8 млн грн.

Среди обманутых - как украинцы, так и иностранцы. Компания располагалась в Одессе. Об этом сообщает Департамент киберполиции.

"Трое фигурантов создали более десятка собственных вебресурсов, где предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию. Администраторы сайта придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей , отказываясь от любой ответственности", - говорится в сообщении.

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Во время обыска в компании правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников.

Открыто уголовное производство по статье "мошенничество". За такие действия злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

350 вкладчиков инвестиционной компании "Хеликс Групп" обратились в полицию на Тернопольщине. Фирма задолжала им 27 млн ​​632 тыс. грн. Действовала по принципу финансовой пирамиды.