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пятница, 04 июня 2021 18:10

Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде

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Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
На Львовщине во время школьной экскурсии на водопад в селе Каменка погиб 12-летний Артем Прадед-Янчак. Фото: lv.dsns.gov.ua

12-летнего Артема Прадеда-Янчака из Львова, который во время школьной экскурсии упал в водопад в селе Каменка, пытались спасти учителя и местные жители.

При падении парень ударился грудью. А потом зацепился рукой за поваленное дерево и повис под семиметровым каскадом воды. На крик учителей прибежали местные, принесли лестницу и пытались спасти парня, но тщетно. Высвободить руку смогли только спасатели, рассказал Gazeta.ua местный Роман.

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"Мы сначала даже не могли разглядеть, где он. Парень висел на дереве между камнями и потоком воды, зацепился рукой. Был головой вверх. Мы поставили лестницу. Учитель держал его, мы всеми способами пытались вытащить руку, не могли. Парень, видимо, сильно грудью ушибся. Она была синяя, когда его вытащили. Очень жаль. Мы сделали все, что могли", - говорит Роман.

В причинах трагедии разбираются следователи и специальная комиссия департамента образования.

Погибшего Артема похоронили во Львове сегодня, 4 июня.

Трагедия произошла днем ​​2 июня. На водопад в село Каменка приехали два класса школы №82 Львова. Всего - 44 ребенка, их сопровождали трое учителей и двое родителей. Артем хотел сделать селфи, но поскользнулся на мокром камне и упал. Ему на помощь бросились взрослые, но спасти мальчика не удалось. Медики лишь констатировали смерть. Несмотря на трагедию, доступ к водопаду не закрыли. Там накануне было несколько школьных экскурсий. Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила поставить дополнительные столбцы и предупредительные таблички на водопаде. А педагогов обязали провести дополнительные инструктажи по технике безопасности.

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