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пятница, 26 февраля 2021 05:25

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

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Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет
Харьковчан 22-летнюю Елену Зацеву и 50-летнего Геннадия Дронова 2 года назад осудили за смертельную аварию на перекрестке ул. Сумской и Мечникова. Тогда погибли 6 и были травмированы 5 человек. Оба получили по 10 лет тюрьмы. Фото: ukrinform.ru

Два года назад 26 февраля Киевский районный суд Харькова огласил приговор виновникам смертельной аварии Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Они получили по 10 лет тюрьмы с временным запретом управлять транспортными средствами.

ДТП произошло на перекрестке ул. Сумской и Мечникова 18 октября 2017-го. Lexus Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу. На месте погибли 27-летний Александр Евтеев, 28-летняя Нина Кобесова, мать и дочь - 46-летняя Алла и 19-летняя Анастасия Сокол, Наталья Умаева, 46 лет. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась 24-летняя Диана Берченко. Еще пять человек получили травмы.

Рассмотрение дела длилось год и три недели. Приговор судья Виктор Попрас зачитывал почти 3 часа. Вину обоих водителей в аварии признали ровной. По заключению следствия, Елена Зайцева выехала на перекресток на желтый сигнал светофора со скоростью более 80 км/ч. Дронов также начал движение на желтый свет, ее авто не заметил. В обвинительном акте нет упоминаний о опиатах (наркотические вещества, влияющие на центральную нервную систему. - Gazeta.ua), которые обнаружили в организме Елены после аварии. В прокуратуре подтвердили, что наркотического опьянения подозреваемой они доказать не смогли.

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Суд также удовлетворил ряд исков на возмещение морального и имущественного вреда с обеих обвиняемых. В общем - почти 8 млн грн.

Оба осужденных подавали апелляции и кассации. Но решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Дронов, которому сейчас 52 года, отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине. Это колония минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для осужденных мужчин. Он занимается там сельским хозяйством.

Елене Зайцевой - 23, она отбывает срок в Покровском исправительном центре №79 на Днепропетровщине. Это заведение с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, осужденных к лишению свободы. Женщины там работают на швейном производстве или могут работать на контрагентских объектах за пределами центра.

6 месяцев полиция искала нарколога Елену Федирко. Она первой после смертельного ДТП в Харькове осматривала Елену Зайцеву. В моче водительницы эксперты обнаружили опиаты. Суд назначил повторные анализы, но отобранных образцов - крови и мочи - оказалось мало. Поэтому свидетельство нарколога называли ключевыми в деле. Вскоре после аварии Елена Федирко уволилась с работы. Поехала на неподконтрольную Украине территорию на Донбассе ухаживать за матерью. Телевидения и телефонной связи там ни было, по ее словам. Показания в суде дала в январе 2019-го года. Подтвердила, после аварии у водителя Lexus были сужены зрачки, неустойчивая походка. Это следствие перенесенной травмы или стресса, предположила.

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Дата
26
февраля

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

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