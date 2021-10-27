Виновника смертельного ДТП в Харькове задержали

Полиция задержала водителя, совершившего смертельную аварию в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в Facebook.

Фото: Нацполция

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet", - говорится в сообщении.

Три пассажира Infiniti в реанимационном отделении.

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За рулем Infinit находился 16-летний водитель. В салоне - трое пассажиров: двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка, сообщила пресс-служба МВД Украины.

В соцсетях пишут, что управлял элитным автомобилем Николай Харьковский. Дорогую иномарку ему недавно купили родители.

Авария в Харькове произошла на перекрестке просп. Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet Aveo. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti. В полиции подтвердили, что среди них есть несовершеннолетние.