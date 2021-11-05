Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2610
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2 Просмотров: 792
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 468
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9666
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6921
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3186
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3177
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 630
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
5
8
6
4
10
&quot;Собак&quot; запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
Пожар в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие, один выпрыгнул из окна
Пожар в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие, один выпрыгнул из окна
Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины
Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины
Горит Киево-Печерская лавра (обновлено)
Горит Киево-Печерская лавра (обновлено)
Убийство с особой жестокостью: 3 года назад скончалась Екатерина Гандзюк
Убийство с особой жестокостью: 3 года назад скончалась Екатерина Гандзюк
Видео
Все видео
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 2493
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 558
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 963
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6687
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4104
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 306
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 09:38

Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу

  Комментировать
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Елена Зайцева. Фото: UNIAN

Виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, отбыв половину назначенного срока пять лет.

Это предположила потерпевшая по делу Оксана Евтеева в эфире телеканала "1+1".

Женщина в аварии потеряла мужа и сестру.

"В этом году они даже дали интервью. Рассказывали, как она (Зайцева. - Gazeta.ua) сидит, что она очень образцово ведет себя, "лучшая заключенная". Я утрирую, конечно, однако... Конечно, я с ужасом жду, что может быть", - сказала Евтеева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского

18 октября 2017 года в Харькове студентка 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus влетела на скорости в Volkswagen Touareg бизнесмена Геннадия Дронова. От удара ее авто отбросило в толпу. Шесть человек погибли, пятеро покалечены. Оба участника аварии - Зайцева и Дронов - были приговорены к 10 годам лишения свободы

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 19836
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 18631
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 9 Просмотров: 11404
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 11304
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9666
Происшествия
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
5
 Просмотров: 540
70-летнего педофила будут судить за изнасилование 13 детей
70-летнего педофила будут судить за изнасилование 13 детей Просмотров: 585
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
 Просмотров: 2610
Вывезли в лес и били дубинкой: польских полицейских обвиняют в избиении украинца
Вывезли в лес и били дубинкой: польских полицейских обвиняют в избиении украинца Просмотров: 576
Задушил и раздел в кустах: мужчина убил родственницу и инсценировал изнасилование
Задушил и раздел в кустах: мужчина убил родственницу и инсценировал изнасилование Просмотров: 738
Больше всего комментируют
9
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
4
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 1234
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть