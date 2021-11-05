Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу

Елена Зайцева. Фото: UNIAN

Виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, отбыв половину назначенного срока пять лет.

Это предположила потерпевшая по делу Оксана Евтеева в эфире телеканала "1+1".

Женщина в аварии потеряла мужа и сестру.

"В этом году они даже дали интервью. Рассказывали, как она (Зайцева. - Gazeta.ua) сидит, что она очень образцово ведет себя, "лучшая заключенная". Я утрирую, конечно, однако... Конечно, я с ужасом жду, что может быть", - сказала Евтеева.

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18 октября 2017 года в Харькове студентка 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus влетела на скорости в Volkswagen Touareg бизнесмена Геннадия Дронова. От удара ее авто отбросило в толпу. Шесть человек погибли, пятеро покалечены. Оба участника аварии - Зайцева и Дронов - были приговорены к 10 годам лишения свободы