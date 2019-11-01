Виктор Гандзюк опубликовал последнее селфи дочери

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк, опубликовал последнее селфи дочери. Фото было сделано 1 ноября прошлого года.

На нем Екатерина в кислородной маске, с забинтованными ранами и с дренажными трубками.

Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк Отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк опубликовал последнее селфи дочери

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"Состояние Кати ухудшалось. Это последнее селфи, последняя фотография в жизни. Держалась очень мужественно. Друзьям в комментариях к селфи написала: "Не волнуйтесь, ничего страшного, просто низкая сатурация", - подписал фото в Facebook.

Через 2 дня сердце Екатерины остановилось.

29 октября Виктор Гандзюк опубликовал другой предсмертный снимок дочери. На нем Екатерина Гандзюк еще сидит - несмотря на боль, смогла подняться на несколько минут.