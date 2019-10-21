Видела дьявола: рассказали о женщине, которая порезала трех собственных детей

В Запорожье 30-летняя женщина порезала ножом трех своих детей 9, 7 и 3 лет. После того пыталась покончить жизнь самоубийством. Фото - ТСН

30-летняя женщина, которая в Запорожье порезала своих младших детей 9, 7 і 3 лет, видела в них дьявола. Поэтому не должны жить.

По словам соседей, семья никогда не производила впечатление проблемной. Женщина смотрела за детьми и пыталась работать даже в декрете. Приступ агрессии у матери произошел, когда владельцы дома сообщили, что будут продавать его, и семье надо искать другое место жительства, сообщает ТСН.

Владелица дома живет в доме напротив. Именно ее ночью разбудила 14-летняя дочь арендаторов. Она пришла домой, не смогла открыть дверь. У владелицы жилья попросила второй комплект ключей. Женщина дала их, а затем услышала душераздирающие крики. Когда забежала в дом, увидела мать с кухонным ножом в руке.

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"Я забрала у нее нож, маму в одну комнату, девочка побежала к детям в спальню. Выходили все в крови", - рассказывает Наталья Ковтун, владелица жилья.

Отца семьи дома в это время не было, человек как раз поехал в гости к родственникам. Пока соседка с детьми ждали полицию, женщина читала молитвы, пыталась задушить младшего сына и лишить жизни себе.

Самый младший раненный ею ребенок в хирургическом отделении, еще двое - в реанимации. Ранений удалось избежать 13-летнему сыну, к нему в комнату мать с ножом не заходила. Сейчас парень вместе со старшей сестрой в центре психологической реабилитации. После выписки из больницы туда же должны доставить и малышей. Их мать будет ждет суда в психиатрическом диспансере.

Происшествие случилось 20 октября в 21:42 в доме на улице Игоря Сикорского, где живет семья. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство.