Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь

Татьяна Пьянова убила и обезглавила 13-летнюю дочь, по версии следствия. Ее задержали, когда шла по улице абсолютно голая с головой ребенка в пакете. Фото: ТСН

38-летняя Татьяна Пьянова из села Подворки Дергачевского района Харьковской области, которая носила голову дочери в пакете, работала на местном предприятии уборщицей. Соседи характеризуют ее как обычную женщину. Дочь воспитывала сама. Семья хоть и неимущая, однако девочка была всегда ухоженная и сытая.

А вот близкая подруга подозреваемой рассказала, что та в беседах признавалась: дочь ее раздражает, говорила о каких-то голосах, что может видеть будущее, а ночью общается с умершим отцом. А накануне расправы женщина получила от Татьяны странное сообщение о подарке якобы от ее покойного отца.

"Ее надо проверить у психиатра. Нормальный адекватный человек так не поступит", - сказала она, передают "Факты".

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На суде женщина действительно вела себя неадекватно, бросалась с руганью на судью и говорила, что дочери Кристины у нее вообще не было, а звали ее Евой.

Эксперты на обезглавленном теле 13-летней девушки насчитали около 20 ножевых ранений, а убийство произошло около полуночи. У полиции есть основательные основания для подозрений в совершении убийства именно матери девочки.

"В доме тогда был глухонемой брат женщины. Разговаривает с сурдопереводчиком и клянется - ничего подозрительного не видел. Не слышали ничего и соседи", - рассказал заместитель руководителя следственного отдела полиции Харьковщины Антон Санкин.

Если вменяемость женщины докажут - ей грозит пожизненное заключение. Пока по решению суда она находится в СИЗО.

30 апреля около 6.00 в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. А уже через 2 часа к полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую 13-летнюю племянницу без головы.