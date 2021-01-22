Ветеран-разведчик исчез при странных обстоятельствах

В Черкасской области пропал боец ​​ООС Анатолий Ганненко. О нем ничего неизвестно с 28 декабря прошлого года. Фото: watchersdotmedia.medium.com

В селе Бобрица на Черкасщине исчез боец ​​ООС, ветеран-разведчик 95-й бригады Анатолий Ганненко.

О нем ничего неизвестно с 28 декабря прошлого года. Мужчина отдыхал в местном баре вместе с друзьями. Оставив на столе телефон, он встал и вышел из заведения. Это зафиксировала камера наблюдения. После этого его в Бобрице никто не видел. Мужчину разыскивают родные, собратья и полиция. Об этом сообщает в соцсети Ольга Худецкая.

В полицию с заявлением об исчезновении мужа обратилась жена разведчика. Активные поиски начались 6 января.

"Волонтеры и ветераны, которые принимали и принимают участие в поиске говорят: искали действительно хорошо, с разбивкой по квадратам, привлечением ныряльщиков, аэроразведки тому подобное. Обращали внимание на все свежие прикопы, и во время поисков нашли несколько незаконных захоронений мусора и даже химических веществ. Идет 3-я неделя поисков. Для очередного прочесывание территории волонтеры собирались и в эти выходные. Анатолия все еще не нашли", - рассказывает Ольга Худецкая.

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Полиция располагает данными о том, что Анатолия якобы видели в Каневе 29 и 31 декабря, по словам Худецкой.

"Собратья говорят, мужчина был в здоровом психическом состоянии, поэтому возможность суицида или подобных вещей они отвергают. Ходили слухи о конфликте в заведении перед исчезновением Ганненко. Их пытались проверить, но присутствуют в тот вечер "зуб дают", что ничего такого не было. Надеемся, что ветерана найдут", - говорит Ольга.

Поиски пропавшего разведчика продолжаются.

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября прошлого года в 17:00 ушел из места своего проживания и до настоящего времени не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.