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пятница, 31 июля 2020 13:41

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
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Два года назад в собственном дворе в Бердянске киллер расстрелял ветерана АТО 43-летнего Виталия Олешко "Сармата"
Фото: kp.ua
"Сармата" убивали на глазах у жены и собратьев. Киллер подошел со спины и выстрелил дважды из охотничьего ружья
"Сармата" убивали на глазах у жены и собратьев. Киллер подошел со спины и выстрелил дважды из охотничьего ружья
Под следствием по делу об убийстве "Сармата" 7 заказчиков и исполнителей. Приговора пока нет

После обеда 31 июля 2018 года на Восточном проспекте, 157 в Бердянске Запорожской области во дворе собственного дома-отеля из охотничьего ружья застрелили 43-летнего Виталия Олешко. Он - ветеран АТО и общественный активист.

Все произошло на глазах у жены и собратьев Олешко. Со спины к нему подошел мужчина с бородой. Выстрелил дважды, затем сел в красную "Таврию" и уехал. Авто нашли в нескольких кварталах от места преступления. Далее убегали на машине на "евробляхах", установило следствие. Вечером задержали подозреваемого стрелка и четырех его сообщников. А уже в начале 2019-го года - организаторов.

В убийстве подозревают Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюк (вероятные организаторы преступления), Артема Матюшина, Владимира Обухова, Николая Ломаку, Максима Владимиренкова. Среди последних - бывшие члены батальона "Торнадо".

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29-го мая 2020-му судьи Бердянского суда приняли решение об изменении меры пресечения для Сигиды, Ломако, Обухова и Владимиренкова. Их отправили в ночной домашний арест. Это возмутило собратьев Сармата, и 9 июня ветераны "Донбасса", среди которых есть свидетели убийства, - Тарас Костанчук "Бишут", Антон Пшеничный, Александр Печников, Вадим Саввон и Андрей Маджаров объявили голодовку у Офиса президента. Позже к ним присоединились Виктор Головчук и Марьяна Тоненькова.

Виталия "Сармата" Олешко выбрали мишенью для киллеров через узнаваемость и большой авторитет. Сармат был человеком активным, с четкой позицией, самодостаточный, считает собрат - экс-командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас "Бишут" Костанчук.

"Активисты всегда неудобны для держиморд во власти. Конечно, кому понравится, когда он приходит на сессию Бердянского горсовета и открыто говорит:"Это неправильно и это тоже", "Здесь вы украли, а здесь собираетесь украсть". И его ведь не вытолкают за двери, потому непростой человек. К тому же это Бердянск - специфический город, такой гнойник криминала с политикой. Небольшое, все подконтрольное кому надо. А Сармат не боялся ходить и тыкать ...", - сказал Костанчук.

Также на причастность к преступлению проверяют полицейских. Они могли знать о подготовке убийства "Сармата". По этому делу Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Приговоров по делу пока нет.

Виталий Олешко родом из Артемовска, сейчас это город Бахмут Донецкой области. В Бердянск переехал в 1998 году. Занимался там пивным бизнесом - был представителем донецкого пивного завода "Сармат". Имел такой позывной на войне. Воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс". Прошел Иловайский котел и шесть месяцев плена боевиков. В Бердянске собственный дом у моря переоборудовал под гостиницу. После возвращения из плена занимался общественной деятельностью. Выступал против пророссийских чиновников в городе, заявлял о бездеятельности СБУ и полиции, коммунальных служб.

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Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

Активистку облили кислотой

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