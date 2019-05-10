Ветерана АТО ранили в День победы

9 мая в Днепре злоумышленник ранил ножом ветерана АТО, который воевал в составе добровольческого батальона. Нападение произошло около 16:00 на улице Вознюка.

Раненого госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"На Вознюка, 6, произошел конфликт между мужчинами 30 и 33 лет. В ходе перепалки один ранил другого ножом, забежал в свою квартиру. Через пару минут выбежал и побежал в направлении улицы 20 лет Победы. На место вызвали полицию, они осмотрели прилегающую территорию, опросили сотрудников соседних заведений, однако нападавшего обнаружить не удалось", - сказано в сообщении.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу №6 с ранением грудной клетки. Личность нападавшего установлена. Продолжаются следственные действия.

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