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пятница, 10 мая 2019 11:29

Ветерана АТО ранили в День победы

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Ветерана АТО ранили в День победы

9 мая в Днепре злоумышленник ранил ножом ветерана АТО, который воевал в составе добровольческого батальона. Нападение произошло около 16:00 на улице Вознюка.

Раненого госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"На Вознюка, 6, произошел конфликт между мужчинами 30 и 33 лет. В ходе перепалки один ранил другого ножом, забежал в свою квартиру. Через пару минут выбежал и побежал в направлении улицы 20 лет Победы. На место вызвали полицию, они осмотрели прилегающую территорию, опросили сотрудников соседних заведений, однако нападавшего обнаружить не удалось", - сказано в сообщении.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу №6 с ранением грудной клетки. Личность нападавшего установлена. Продолжаются следственные действия.

На ветерана АТО десантника Валерия Ананьева в Киеве напали неизвестные - разбили голову.

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Дата
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