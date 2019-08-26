Ветерана АТО нашли с отрезанной головой: фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области на железнодорожных путях нашли тело мужчины с отрезанной головой.
Как отмечается, тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге, принадлежащей предприятию "АрселорМиттал". Об этом со ссылкой на полицию сообщает "Первый городской".
Личность погибшего уже установили, им оказался 29-летний ветеран антитеррористической операции. Он не работал на предприятии.
По предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая.
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