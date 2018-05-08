Ветеран войны убили накануне Дня победы

Вор убил 94-летнего ветерана Второй мировой войны. Фото - tula.bezformata.ru

В селе Вильне Белгород-Днестровского района вор убил 94-летнего ветерана Второй мировой войны. Он был последним участником войны в деревне. Об этом сообщил адвокат Станислав Клименко.

Известно, что ночью фронтовика разбудил шум - в его двор забрался вор. Ветеран войны решил дать отпор. Вор забил мужчину руками и ногами до смерти.

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"Фронтовик. Последний в живых из села, прошедший ВОВ. Воевал, выжил, и так закончить свой путь ... Накануне Дня победы. Ночная домашняя кража. Нападавший не ожидал отпора. Забил руками и ногами", - сообщил Клименко.

Полиция раскрыла дело и задержала преступника.

В Дрогобычском районе на Львовщине, в одном из сел ночью ограбили дом ветерана. По словам 92-летнего владельца квартиры, неизвестные выбили окно в доме и похитили из гостиной орден "За мужество", которым его наградили 1999 года, а также 5 тыс. грн.