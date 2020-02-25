Ветер разрушил палаточный городок военных

Фото: facebook.com/235JTC

Неподалеку Николаева на военном полигоне "Широкий лан" ветер разрушил палаточный городок.

Это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 м/с, сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки воинских частей и подразделений.

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"Завалены и повреждены ряд палаток. Но ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

24 февраля в Николаеве штормовой ветер сорвал пешеходный мост через реку Ингул, в результате чего конструкция упала в воду.