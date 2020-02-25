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вторник, 25 февраля 2020 08:27

Ветер разрушил палаточный городок военных
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На военном полигоне Широкий Лан ветер разрушил палаточный городок
Фото: facebook.com/235JTC
На военном полигоне Широкий Лан ветер разрушил палаточный городок
На военном полигоне Широкий Лан ветер разрушил палаточный городок

Неподалеку Николаева на военном полигоне "Широкий лан" ветер разрушил палаточный городок.

Это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 м/с, сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки воинских частей и подразделений.

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"Завалены и повреждены ряд палаток. Но ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

24 февраля в Николаеве штормовой ветер сорвал пешеходный мост через реку Ингул, в результате чего конструкция упала в воду.

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