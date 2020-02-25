Ветер разрушил палаточный городок военных

Неподалеку Николаева на военном полигоне "Широкий лан" ветер разрушил палаточный городок.
Это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 м/с, сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки воинских частей и подразделений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
"Завалены и повреждены ряд палаток. Но ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.
24 февраля в Николаеве штормовой ветер сорвал пешеходный мост через реку Ингул, в результате чего конструкция упала в воду.
Комментарии