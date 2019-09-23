Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром

Фото: zt.npu.gov.ua

Полицейские задержали 55-летнего водителя грузовика DAF с Волыни, который протаранил экскурсионный автобус под Житомиром.

Все обстоятельства аварии с 9-ю погибшими устанавливают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, водитель грузовика с цистерной, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением. На обочине столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча". 9 пассажиров автобуса погибли, еще 9 травмированы. Водитель грузовика также пострадал от столкновения. Но после предоставления необходимой медицинской помощи мужчину задержали", - рассказали в полиции.

Также появились новые фото и видео с места трагедии. На них видно, что у автобуса разбита задняя часть, повылетали стекла из окон. На обочине до сих пор валяются личные вещи людей. А на дороге видны пятна крови и колес.

Авария произошла 22 сентября около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района. 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо. Часть пассажиров стояли на обочине, когда на них налетела грузовик. Тела четырех погибших были в салоне автобуса, еще пять доставали из-под него. Среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет.