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среда, 16 октября 2019 08:34

Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии

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Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии
На Ровенщине 19-летняя мать закрыла в комнате социального общежития избитого сына, которому нет и месяца, и исчезла. Мальчика спасли соседи, услышав плач. Фото - ТСН

На Ровенщине 19-летняя мать закрыла в комнате социального общежития сына, которому нет и месяца, и исчезла.

Через несколько часов соседи услышали плач ребенка и открыли дверь. Малыш был избит и уже едва дышал, говорится в ТСН.

"Скорой" в тяжелом состоянии Никитку доставили в реанимацию областной больницы, медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца. 19-летняя мать вернулась только на следующий день - объяснила: у сестры заболел ребенок и она пошла помогать лечить, а своего якобы и пальцем не трогала. А травмы у ребенка, мол, от сквозняка.

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Впоследствии полицейским она уже заявила, что у нее был стресс от постоянного детского крика и она оставила малыша и пошла на свидание.

В соцобщежитии горе-мать прожила 4 суток, сказав, что негде жить с младенцем. Еще тогда у ребенка заметили небольшие синяки. Это зафиксировали медики, однако, что бьет именно мать - доказательств не было. Впоследствии выяснилось, что у 19-летней женщины еще есть старший 3-летний сын, который в детском центре.

Избитому Никитке сейчас уже лучше, хотя он требует дообследования, ведь есть подозрение на перелом костей черепа. Где его мать - неизвестно, поскольку в общежитии она больше не появляется. Решается вопрос, чтобы отобрать этих детей у матери и лишить ее родительских прав. Оказалось, что мать уже состоит на учете у соцслужб, теперь же ей грозит тюремный срок до 5 лет.

В Черкасской области 26-летний Владимир Ступаков до реанимации избил свою дочь 3-месячную Олю, пока мать ребенка, 18-летняя Руслана, была в магазине.

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16
октября

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