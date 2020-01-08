Вероятность ошибки экипажа Boeing в Тегеране минимальная – вице-президент МАУ

Руководство МАУ исключает вероятность ошибки экипажа. Фото: varlamov.ru

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не видит среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибки экипажа.

Об этом во время брифинга утром 8 января заявил вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

"Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", – сказал Сосновский.

По его словам, пилотировали рейс командир Владимир Гапоненко, инструктор Алексей Наумкин и второй пилот Сергей Хоменко. На рейсе работали еще шесть бортпроводников. Перед вылетом экипаж отдыхал в гостинице.

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"Мы приняли решение отменить полеты в Иран на определенный срок. Авиакомпания выполняет все предусмотренные международные процедуры", – заявил в свою очередь президент МАУ Евгений Дыхнев.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров – представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.