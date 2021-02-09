Верил в безнаказанность: 13-летний буллер терроризировал учеников и учителей

На Сумщине 13-летний школьник терроризировал учеников и учителей. Директор учебного заведения обратилась в полицию. Фото: su.npu.gov.ua

13-летний ученик школы в Ямполе на Сумщине терроризировал учеников и учителей. Профилактические беседы с ним проводились. Однако на них он не реагировал, а даже насмехался.

Директор учебного заведения обратилась в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Женщина рассказала, что в течение длительного времени один из учеников ведет себя вызывающе, позволяет себе оскорблять других школьников и педагогов, а также совершал физическое насилие. Полицейские опросили пострадавших. Пообщались и с самим парнем. Стало понятно, что парень верит в свою безнаказанность", - рассказывает Виталий Ерохов, начальник отделения полицейской деятельности №1.

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За поступки сына будет отвечать его мать. На женщину составили административный протокол. Ей грозит штраф или общественные работы.

С учениками школы полицейские провели дополнительные профилактические беседы об ответственности за буллинг. Рассказали, как противодействовать физическому и психологическому насилию со стороны одноклассников.

В одной из школ Бериславского района Херсонской области перед уроком физкультуры подрались 11-летние одноклассники. Пострадавший пришел домой и пожаловался матери на травлю. Мать парня обратилась в полицию. Выяснилось, что буллер агрессивно ведет себя со всеми детьми. На замечания учителей и матери не реагирует, женщина не может повлиять на сына.