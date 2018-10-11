Веником по лицу: показали видео, как живут постояльцы пансионата

Под Харьковом били и унижали пациентов пансионата. Фото: wikimapia.org

Под Харьковом в Хорошевском гериатрическом пансионате бьют постояльцев. В сети появилось видео, где видно, как санитарка избивает старого веником и обзывает матом.

"Персонал пансионата бьет и нецензурно выражается в адрес пациента. Вот что происходит в приюте для пожилых людей. Сейчас выезжаем в этот пансионат и попробуем разобраться", - написали в соцсетях.

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Женщина била старика веником по лицу. При этом крыла его матом.

В обладминистрации сообщили, что женщину-обидчицу уволили. Полицейские провели следствие. Теперь делом занимается прокуратура.

"Мы благодарны общественности за то, что обнаружили этот случай. Ситуация чрезвычайная", - сказал директор Департамента соцзащиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

В Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории Хмельницкой области воспитатель жестоко избивал детей. Так успокаивал их перед сном. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.