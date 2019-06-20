Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи

Фото: facebook.com/ Поисковая группа "Маяк"

В убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области подозревают местного жителя 22-летнего Николая Тарасова.

В первые дни после исчезновения девочки, общался с волонтерами-поисковиками. Вел себя спокойно, даже шутил. Рассказывал, что занимался своими делами. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщил руководитель общественной организации "Лучшие люди Одессы" Сергей Крайм.

"Пришел домой, принял душ. Сами понимаете, туда-сюда по этой жаре погонять. Затем пожарил яичницу, поел и пошел в игру играть. И так до одиннадцати вечера", - рассказал во время общения.

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Позже Николай и его мать участвовали в поисках Дарьи. Однако волонтеры не поверили показаниям мужчины, говорит Крайм. Поэтому о нем сообщили полицейским. Те дважды приходили в дом Тарасовых, но ничего не нашли. И только во время третьего обыска Николай признался в преступлении и показал, где спрятал тело Дарьи.

Между тем полицейские окружили отделение полиции, куда привезли подозреваемого Тарасова.

"Боятся самосуда", - говорит Иван Космос с поисковой группы "Маяк".

11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. Около 14.00 она вышла из рынка "Привоз", где работает ее мать и пошла в школу на репетицию танцевального номера. Однако там так и не появилась. В течение недели ее искали около полутысячи человек. Нашли в выгребной яме надворного туалета у дома Тарасовых. Во время допроса подозреваемый признался, что душил девочку в доме. А потом раздел до гола и бросил в яму. Одежду облил бензином и сжег. Тарасов был знаком с Дашей. Его родители торгуют на том же рынке, что и мать ребенка.