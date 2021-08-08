Вблизи Тернополя локомотив сошел с рельсов

Фото: Укрзалізниця

На украинской железной дороге вечером в субботу произошла новая авария - сошел с рельсов локомотив и три колесные пары первого вагона поезда №357 Рахов - Киев.

Как сообщает пресс-служба компании, в результате субботнего инцидента, который произошел вблизи Тернополя, никто не пострадал.

"На место происшествия выехала комиссия "Укрзализныци". Случай расследуется. Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда дальше. Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев-Рахов. Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие

В Чехии у поселка Милавце столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли три человека, десятки получили травмы.