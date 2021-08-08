Вблизи Тернополя локомотив сошел с рельсов

 
Ексклюзивы
1/5
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 540
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Просмотров: 315
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 882
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2908
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 342
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 495
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2413
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 15588
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
5 Просмотров: 1152
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
1 Просмотров: 1062
Фото
Все фото
6
4
15
4
5
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения
Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения
38 адресов и 40 единиц техники: на Киевщине разоблачили подпольные казино
38 адресов и 40 единиц техники: на Киевщине разоблачили подпольные казино
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
Стихия пронеслась по Украине - снесла крыши, поломала деревья и затопил дома
Стихия пронеслась по Украине - снесла крыши, поломала деревья и затопил дома
Видео
Все видео
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
7 Просмотров: 1431
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 279
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 864
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1980
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 459
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
воскресенье, 08 августа 2021 04:24

Вблизи Тернополя локомотив сошел с рельсов

  Комментировать
Вблизи Тернополя локомотив сошел с рельсов
Фото: Укрзалізниця

На украинской железной дороге вечером в субботу произошла новая авария - сошел с рельсов локомотив и три колесные пары первого вагона поезда №357 Рахов - Киев.

Как сообщает пресс-служба компании, в результате субботнего инцидента, который произошел вблизи Тернополя, никто не пострадал.

"На место происшествия выехала комиссия "Укрзализныци". Случай расследуется. Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда дальше. Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев-Рахов. Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие

В Чехии у поселка Милавце столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли три человека, десятки получили травмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вблизи Тернополя локомотив сошел с рельсов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 15588
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7317
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 6678
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
12
 Просмотров: 6669
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
6
 Просмотров: 5787
Происшествия
В Киеве утонула беременная женщина
В Киеве утонула беременная женщина Просмотров: 54
Японию накроют два мощных тайфуна
Японию накроют два мощных тайфуна Просмотров: 18
Неожиданно стало плохо: на свадьбе произошла смертельная трагедия
Неожиданно стало плохо: на свадьбе произошла смертельная трагедия Просмотров: 1197
В центре Киева мужчина порезал подростка
В центре Киева мужчина порезал подростка Просмотров: 369
16-летняя прыгнула с моста на глазах у свидетелей
16-летняя прыгнула с моста на глазах у свидетелей Просмотров: 855
Больше всего комментируют
12
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
7
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
Голосов: 530
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть