Вблизи городского совета убили мужчину

Фото: mk.npu.gov.ua

28 октября по ул. Набережной в Николаеве убили мужчину.

Тело неподалеку городского совета обнаружили прохожие. Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Эксперт осмотрел труп. Обнаружил многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой, криминалисты и оперативники.

В Херсоне возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала нашли убитой неизвестную женщину. Тело обнаружил работник охранной фирмы в кустах.