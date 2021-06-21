ВАЗ вылетел на перекрестке под микроавтобус: много погибших и искалеченных

В Покровске Никопольского района Днепропетровской области ВАЗ влетел в Mercedes Sprinter. Двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка легковушки, а также шесть пассажиров Mercedes - травмированы.

Авария произошла 21 июня в 7:15, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине ВАЗ влетел в Mercedes Sprinter. Двое погибших, восемь - в больнице

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"Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter", - говорят в полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua 24-летний водитель автомобиля не пропустил микроавтобус на главной дороге

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливает все обстоятельства ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ задержали.

В Ужгороде столкнулись рейсовый автобус и легковушка Mercedes-Benz. Водитель последнего погиб. Еще трое участников ДТП получили травмы.