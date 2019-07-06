Ваш сын попал в ДТП: мошенники выманили крупную сумму

В Киевской области задержали телефонных мошенников. Фото: 112

В Киевской области полицейские задержали трех мужчин, обвиняемых в телефонном мошенничестве.

Большую сумму денег они выманили у 65-летней женщины из Вишневого. Позвонили и сказали, что ее сын попал в ДТП, сообщает "Сегодня".

"Трое злоумышленников, один из них два года назад уволился из рядов Национальной полиции, где проходил службу в должности участкового офицера полиции, жестоко и безжалостно с целью наживы играли на беспомощности людей телефонной фразой "ваш сын попал в ДТП", и, чтобы "решить вопрос", нужно заплатить определенную сумму денег", - рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Подозреваемые завладели суммой в $15 тыс и 60 тыс грн.

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У преступников изъяли вещественные доказательства, в частности, мобильные телефоны, которыми они пользовались.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве мошенники придумали новую схему вымогательства денег. На этот раз под угрозой владельцы авто. На лобовом стекле автомобилей злоумышленники оставляют записки, где угрожают разбить машину, если ее владелец не пришлет 3,5 тыс. грн на указанный электронный кошелек, сообщают в Instagram-аккаунте ДТП Киев.