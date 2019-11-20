Вандалы забросали камнями скоростной поезд

В Киевской области возле города Фастов вандалы забросали камнями поезд "Интерсити", следовавший из Киева в Одессу.
В результате в 4 вагонах были разбиты 6 боковых стеклопакетов, среди пассажиров пострадавших нет. Инцидент произошел еще 17 ноября, однако сообщила об этом пресс-служба "Укрзализныци" в среду, 20 ноября.
Информацию о нападении вандалов передали правоохранителям. В то же время железнодорожники отмечают, что это не первый подобный случай.
"Аналогичные случаи произошли недавно с скоростными поездами харьковского, запорожского, криворожского направлений. Всего с начала года хулиганы разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумма ущерба - более чем на 350 000 гривен", - говорится в сообщении.
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