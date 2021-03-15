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понедельник, 15 марта 2021 22:43

Вандалы обрисовали памятник жертвам Голодомора

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Вандалы обрисовали памятник жертвам Голодомора
В Кривом Роге повредили мемориал жертвам Голодомора. Фото: Facebook / Олег Подкопаев

В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий.

Памятник расположен в Центрально-Городском районе города, сообщает "Радио Свобода".

В полиции сообщили, что неизвестные оставили на памятнике надписи, на потолке заметен след от поджога.

Депутат Криворожского горсовета Олег Подкопаев заявил, что на монументе есть следы от взрывпакета.

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Полиция Кривого Рога проводит проверку. После выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.

В Ивано-Франковской области задержали вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко. Ими оказались двое 18-летних местных жителей. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

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