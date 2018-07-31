Вандалы напали на столичную электричку

На городскую электричку Киева между станциями Сырец и Вышгородская напали неизвестные. Фото - Киевский метрополитен

30 июля около 21:20 городскую электричку Киева между станциями Сырец и Вышгородская остановили неизвестные.

Вандалы разрисовали поезд, бросали камнями в вагоны и кабину машинистов, сообщает "Киев оперативный".

В вагоне были и женщины, и дети, никому не давали выйти. Некоторые пассажиры отравились парами краски, многих стошнило. Одному мужчине камнем разбили голову.

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Люди обратились в полицию.

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Полсотни неизвестных в масках с битами остановили электропоезд "Гребенка-Киев" на станции имени Георгия Кирпы. Заблокировали кабину машиниста, сорвали стоп-кран в последнем вагоне. Аэрозольными красками разрисовали поезд. На платформе жгли дымовые шашки. Во время налета не выпускали пассажиров. Электричку задержали на 25 мин.