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Вандала, повредившего имущество на Аллее художников, заставили работать на благо Киева

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Вандала, повредившего имущество на Аллее художников, заставили работать на благо Киева
Парень работал на Аллее художников. Отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Октябрь"; чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву Фото: Укрінформ

20-летний парень, 29 января с товарищами повредили LED-подсветку перил на Аллее художников в Киеве, принудительно убирает улицы столицы на протяжении нескольких последних дней. Его нашла полиция, а наказанием стали 3 недели общественных работ по 3 часа в день.

"Помните вандала, который в ночь на 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников? Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его "сподвижников" оперативно. А я тогда сказал, что буду настаивать, чтобы тех, у кого "чешутся" руки , портить городское имущество, привлекали к общественным работам в пользу города. И вот вам результат! Наш 20-летний "недогерой", родом из Киевской области, уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом" - написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Парень работал на Аллее художников. Отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Октябрь"; чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву.

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"Это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя поносить то, что создано для общества и гостей Киева! Надо ценить и беречь красоту города, в котором мы живем и который любим!" - сказал Кличко.

Полиция Кривого Рога задержала мужчину, который 19 января разрисовал памятник жертвам Холокоста. Вандал совершил преступление из-за хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста, он повредил еще несколько объектов на территории города, сообщили в полиции Днепропетровской области. Для задержания подозреваемого силовики просмотрели видео с более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя.

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