Задержали вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста

В Кривом Роге обрисовали памятник. Фото: ТСН

Полиция Кривого Рога задержала мужчину, который 19 января разрисовал памятник жертвам Холокоста.

Вандал совершил преступление из-за хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста, он повредил еще несколько объектов на территории города, сообщили в полиции Днепропетровской области.

Для задержания подозреваемого силовики просмотрели видео с более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя.

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств происшествия. Его ожидает 680 грн штрафа, исправительные работы или заключение на срок до трех лет.

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Напомним, в Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, посол Израиля потребовал провести расследование. Полиция установила личность вандалаи. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель.