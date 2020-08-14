Его обвиняют в хулиганстве. Фото: depo.ua

Провокатора Вадима Титушко отправили под домашний арест.

Ему инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, сообщил временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

15 июня Титушко с адвокатом пришел в суд. Там ему избрали меру пресечения до 3 сентября.

Проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.

2 дня назад в сообществе "Белоцерковская федерация смешанных единоборств" Титушко поздравляли с назначением на должность вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской обл.

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Запись впоследствии удалили. В "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" заявили, что Титушко не имеет никакого отношения к федерации UFMMA.

"Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорилось в сообщении.

Житель Белой Церкви Вадим Титушко стал известным после драки со сторонниками партии "Свобода" во время митинга оппозиции 18 мая 2013 в Киеве, во время которого пострадали журналисты Ольга Сницарчук и Владислав Содель. За нападение на журналистов Вадим был приговорен к трем годам тюрьмы, но наказание было заменено на два года условно.