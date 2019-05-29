Вадим Комаров провел в коме уже 25 дней

Автор: facebook.com Черкасский журналист Вадим Комаров 25-й день находится в коме после избиения 4 мая

Черкасский журналист Вадим Комаров 25-й день находится в коме после избиения 4 мая.

"25-й день находится без сознания жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров." Положительной динамики нет ... ", - говорят врачи", - написал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

Директор Департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олег Стадник рассказал Томиленко, что Комаров продолжает находиться в состоянии медицинской комы, у него глубокая мозговая травма.

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"Фактически третья часть головного мозга повреждена. Вадиму провели две операции", - сообщил он.

"То есть, вопрос длительного тяжелого состояния и комы - это не вопрос квалификации городских врачей, а вопрос тяжелых травм, вызванных нападавшим на журналиста", - написал Томиленко.

Избитого журналиста с разбитой головой 4 мая около 9 часов утра увидели прохожие на перекрестке ул. Надпольной и Небесной Сотни.