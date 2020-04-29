В Житомирской области продолжаются пожары

Пожарные сбросили 64 т воды. Фото: ГСЧС

На территории Полесского природного заповедника в Житомирской области продолжается пожар.

Возле села Рудня-Перганская Олевского района спасатели привлекли к тушению 201 человека и 39 единиц техники, среди которых 3 самолета АН-32П, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные сбросили 64 т воды.

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"По состоянию на 7:00 29 апреля, силы ГСЧС оказывают помощь работникам Перганского лесничества в тушении отдельных возгораний травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - сообщили спасатели.

Также в ГСЧС отметили, что пожар в Овручском районе, а также в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесничеств локализованы.

"Проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины на участках, пройденных огнем", - написали в сообщении.

В Харьковской области, на территории Владимирского лесничества Гутянского лесного хозяйства, возник пожар в лесном массиве. Отдельные очаги огня спасатели ликвидируют до сих пор. Сначала загорелись сухая трава и камыш на открытой территории.