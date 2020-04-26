На Харьковщине загорелось 20 га леса

На месте происшествия дежурят лесники, которые гасят отдельные очаги тления пней и веток. Фото: ДСНС

В Харьковской области на территории Владимирского лесничества Гутянского лесного хозяйства возник пожар в лесном массиве.

Отдельные очаги огня спасатели ликвидируют до сих пор, сообщили в ДСНС.

Сначала загорелась сухая трава и камыш на открытой территории.

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Из-за ветра огонь распространился в сторону хвойного леса, загорелась хвойная подстилка, камыш на болоте, ветки и поваленные деревья. Площадь пожара росла, возникла угроза, что загорится верховой хвойный лес. Лесоводы вызвали спасателей.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ДСНС огонь распространился на общую территорию около 20 га. К тушению пожара задействовали 15 пожарных автоцистерн, 85 человек личного состава ДСНС, 4 пожарных автоцистерны, 1 трактор и 21 работника лесхоза. В 06:00 совместными усилиями пожар был локализован. Угрозы верховому лесу нет. На месте происшествия дежурят лесники, которые гасят отдельные очаги тления пней и веток.

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы на Житомирщине и в Чернобыльской зоне отчуждения. Утром 26 апреля в Овручском районе Житомирской области пожари локализовали.