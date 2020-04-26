Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне

1050 человек привлекли к тушению и 250 единиц техники. Фото: ДСНС

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы на Житомирщине и в Чернобыльской зоне отчуждения.

Утром 26 апреля в Овручском районе Житомирской области пожари локализовали, об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Виступовицькому и Словечанском лесничествах тушат очаги тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. В селе Замысловичи Олевского района с 23 апреля продолжают тушить сухую траву, лесную подстилку и древесину. В Житомирской области к тушению привлекли 764 человека и 113 единиц техники.

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На утро 26 апреля во Чернобыльской зоне тушат пожары на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Пожарные локализуют две ячейки (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.

1050 людей приобщили к тушению и 250 единиц техники.

По данным ДСНС, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

В Зоне отчуждения выгорели 11,5 тысячи гектаров (5%) территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.В результате интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. Относительно фауны, то негативное влияние будет несущественным, поскольку на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк еще не родился.