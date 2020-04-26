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воскресенье, 26 апреля 2020 03:16

Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 гектаров заповедника

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Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 гектаров заповедника
4 апреля в Чернобыльской зоне возник лесной пожар. Фото: Прямий

В Зоне отчуждения выгорели 11,5 тысячи гектаров (5%) территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Пострадало около 11,5 тысячи гектаров юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса - около 35%, залежи - 55%, водно-болотные угодья - 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны", - сказал во время онлайн-брифинга директор заповедника Александр Галущенко, сообщает" Укринформ ".

В результате интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. Относительно фауны, то негативное влияние будет несущественным, поскольку на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк еще не родился.

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"Большие млекопитающие и копытные скрылись. На локальном уровне кормовая база утрачена, но они вернутся туда через некоторое время. Наибольшие потери - малые млекопитающие, малые птицы, рептилии, амфибии", - добавил Галущенко и уточнил, что животные вернутся в места пожарищ через два -три месяца после пожаров.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. К тушению привлекли авиацию. От пожара погибли и пострадали сотни животных. Убытки достигают десятков миллионов гривен, однако точная площадь выгорания еще неизвестна.

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Дата
26
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