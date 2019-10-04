Активисты устроили митинг против капитулянтских решений Зеленского. Фото: скриншот

В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами, что устроили пикет против решений Зеленского.

Правоохранители пытались помешать проведению акции протеста. Об этом сообщается на странице Движения сопротивления капитуляции.

"Участники Движения "тепло" встретили президента Зеленского и его белорусского коллегу Лукашенко. В частности, активисты "Отпора" провели пикет против капитулянтских решений Зеленского, во время которого им пытались препятствовать работники полиции. Так же полицейские на обратном пути попытались придраться с проверкой документов к тем активистам, которые приехали на акцию из Киева", - говорится в сообщении.

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В организации отметили, что ни один активист не пострадал. Задержанных также нет.

В Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Северском Донецке, Мариуполе и Краматорске прошли акции протеста. Люди выходят, чтобы высказаться против договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ в Минске 1 октября и планов руководства Украины реализовать "формулу Штайнмайера".