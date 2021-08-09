В "Жигулях" посреди дороги нашли труп мужчины

В Одесской области в подозрительном авто нашли мертвого мужчину. Фото: usionline.com

Неподалеку от Хаджибейского лимана в Одесской области заметили легковушку ВАЗ 2107 с открытыми дверями. Оказалось, что там было тело человека.

Мертвый мужчина сидел на месте водителя. Одна нога умершего была на земле. Об этом сообщает издание УСИ.online, ссылаясь на источники в полиции.

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Автомобиль стоял на полевой дороге. Вероятно, водителю стало плохо во время движения.

Подробности инцидента не сообщаются. Причину смерти мужчины устанавливают.

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