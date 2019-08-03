В жуткой ДТП погиб иностранец

В Черновицкой области столкнулись минивэн Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz.

Водитель Volkswagen Sharan погиб на месте. Он - гражданин Румынии. Травмы получили водитель легковушки и трое его пасажириви, сообщили в ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Автор: Нацполиция

ДТП произошло в селе Тарашаны Глыбоцкого района.

Машины ехали в попутном направлении. Водитель минивэна Volkswagen Sharan, который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота.

Автор: Нацполиция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии

Водитель легковушки Mercedes-Benz, который ехал сзади, не успел среагировать и столкнулся.

Известный украинский диджей Александр Лисогор (DMC Gabber) погиб в ДТП на проспекте Победы в Святошинском районе. Мотоцикл, на котором передвигался Лисогор подрезала машина. Диджей ехал на своей полосе.