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суббота, 03 августа 2019 21:57

В жуткой ДТП погиб иностранец

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В Черновицкой области столкнулись минивэн Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz.

Водитель Volkswagen Sharan погиб на месте. Он - гражданин Румынии. Травмы получили водитель легковушки и трое его пасажириви, сообщили в ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Автор: Нацполиция
 

ДТП произошло в селе Тарашаны Глыбоцкого района.

Машины ехали в попутном направлении. Водитель минивэна Volkswagen Sharan, который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота.

Автор: Нацполиция
 

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Водитель легковушки Mercedes-Benz, который ехал сзади, не успел среагировать и столкнулся.

Известный украинский диджей Александр Лисогор (DMC Gabber) погиб в ДТП на проспекте Победы в Святошинском районе.

Мотоцикл, на котором передвигался Лисогор подрезала машина. Диджей ехал на своей полосе.

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Дата
03
августа

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