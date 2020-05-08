В жилом доме произошел обвал

В Одессе обвалился дом. Фото: ГСЧС

7 мая в Одессе обрушился жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС города Одесса.

Происшествие произошло по адресу спуск Польский, 9. Спасатели получили сообщение о 23.03.

ГСЧС начала эвакуацию граждан из обрушенного жилого дома. Из здания эвакуировали 21 жителя. 10 вывели спасатели.

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Первый и второй этаж в правом крыле здания оказались разрушенными. Там заселены 7 квартир. Разрушенный крыло обесточены, здание находится под охраной.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

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