В жилом доме произошел обвал

7 мая в Одессе обрушился жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС города Одесса.
Происшествие произошло по адресу спуск Польский, 9. Спасатели получили сообщение о 23.03.
ГСЧС начала эвакуацию граждан из обрушенного жилого дома. Из здания эвакуировали 21 жителя. 10 вывели спасатели.
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Первый и второй этаж в правом крыле здания оказались разрушенными. Там заселены 7 квартир. Разрушенный крыло обесточены, здание находится под охраной.
В результате ЧП погибших и пострадавших нет.
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