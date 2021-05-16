В Запорожской области произошло смертельное ДТП из-за пьяного водителя

В результате столкновения, микроавтобус перевернулся: 1 женщина погибла, 6 пассажиров получили травмы. Фото: Нацполиция

Бердянском районе произошла авария, в которой одна женщина погибла, еще 6 человек получили травмы. Водитель легковушки, который столкнулся с микроавтобусом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Запорожской области.

По информации полиции, 15 мая в 18:14 в дежурную часть Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на автодороге "Мелитополь - Мариуполь" возле села Осипенко, перевернулся микроавтобус "Мерседес Вито".

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"Водитель автомобиля" Лада Калина ", 1990 года рождения, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с маршрутным авто" Мерседес Вито ". В результате столкновения, микроавтобус перевернулся 1 женщина погибла, 6 пассажиров получили травмы. Водитель и еще два пассажира легковушки не пострадали ", - сообщили в полиции.

По результатам медицинской экспертизы, водитель "Лады Калины" находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.

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