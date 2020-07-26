В Запорожье протестовали из-за освобождения под залог человека, который побил "азовца"

Под стенами нацполиции в Запорожье ветераны АТО, активисты Национального корпуса провели акцию протеста. Фото: Максим Зайченко

В Запорожье под залог в 40 тыс. грн. 24 июля из СИЗО вышел человек, который недавно побил бойца полка "Азов". Под стенами ГУНП в Запорожской области ветераны АТО, активисты Национального корпуса провели акцию протеста.

Военнослужащий находится в коме. Об этом сообщил ветеран АТО Максим Зайченко в фейсбуке.

"В 17:00 было выпущено из СИЗО человека, который нанес удар бойцу полка" Азов "Олегу Черевко. После удара Олег упал и ударился головой и сейчас находится в коме 3-й степени. Будущее состояние Олега под вопросом, никто не знает, что с ним будет ... Человек, который нанес удар, которого задержали правоохранительные органы, вышел из СИЗО под залог 40 тыс. грн. Поэтому вопросы вызвали и процессуальные действия прокуратуры и следственных органов ЧП. Собственно по ответу на эти вопросы мы и пришли на улицу Матросова к Нацполиции, где смогли услышать отчет начальника ГУНП в Запорожской области и процессуального прокурора", - отметил Максим Зайченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боец "Азова" в коме после избиения в Запорожье

Сейчас прокуратура готовит апелляционный иск о возврате нападающего в СИЗО. Руководитель ГУНП в Запорожской области заверил, что следит за делом и готов наладить коммуникацию с общественностью.

В Запорожье 22 июля мужчина избил бойца батальона Азов, сейчас он находится в коме. Драка завязалась из-за замечания военнослужащего в сторону мужчины, приставал к девушкам у супермаркета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. 29-летний военнослужащий приехал домой в увольнение. Молодого человека, который побил бойца "Азова", удалось вычислить по камерам наблюдения. Это ранее судимый 29-летний житель Запорожья. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.