В заброшенном здании произошел обвал: есть погибший

В Кривом Роге 28 декабря обвалился заброшенный дом.

Под завалами оказались двое мужчин. Один из них погиб, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Днепропетровской области.

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Фото: dp.dsns.gov.ua

"28 декабря в 00:26 в Службу спасения 101 поступило сообщение о разрушении здания на ул. Ферганская Металлургического района города Кривой Рог. По прибытию к месту вызова, спасателями установлено, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между 1-м этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатированного бесхозного здания. В результате разрушения под завалом оказались двое мужчин (лица без определенного места жительства)", - сказано в сообщении.

Пострадавшего мужчину забрали в больницу. Тело погибшего отправили на экспертизу. Причины обвала выясняются.

В Днепре, на ул. Генерала Воливача, 8 октября обвалился частный жилой дом. На момент обвала, в доме находился 47-летний хозяин двухэтажки.