В заброшенном крыле колледжа обрушилась стена

В цетре Киева обвалилась стена колледжа. Фото: КАРС

В Киеве обвалилась стена в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий.

Инцидент произошел на улице Тютюнника, пострадавших нет. Об этом со ссылкой на администрацию колледжа сообщает LB.ua.

Ранее в крыле, где произошел обвал, находилось общежитие. Однако в нем уже давно никто не живет.

Колледж геологоразведочных технологий был создан в 1930 году. Как сообщается, КГРТ - это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

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