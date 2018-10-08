В воинской части нашли мертвым 22-летнего лейтенанта

В Броварах Киевской области в воинской части А3628 22-летний солдат совершил самоубийство. Фото - Обозреватель

В Броварах Киевской области в воинской части А3628 22-летний офицер совершил самоубийство.

Тело лейтенанта ВСУ было найдено повешенным в боксе автомобильного парка, который не использовался. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Трагедия произошла в субботу, 6 октября. Погибший на 7 октября был назначен в суточный наряд помощником дежурного воинской части. Однако в восемь утра 6 октября он не пришел на развод суточного наряда, после чего его начали искать. Нашли в 21:40 мертвым", - сообщил Лысенко.

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Медики установили, что смерть наступила в результате механической асфиксии. Предсмертной записки не нашли. Тело погибшего отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы в Киев.

Смерть военного расследуют по статье "умышленное убийство".

Вблизи Яворивского военного полигона на Львовщине нашли мертвым 38-летнего военнослужащего. Погибший проходил военную переподготовку.