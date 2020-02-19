В военной части скрыли гибель солдата

На Львовщине пытались скрыть смерть военного. Расследуют действия командования части. Фото: uapress.info

На Львовщине в общежитии воинской части солдат-контрактник ударил ножом в живот коллегу. Последний погиб не получив помощи.

По предварительной информации, инцидент произошел 15 февраля, сообщили в в пресс служба ГБР.

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"Солдат-контрактник во внеслужебное время был пьян и бросился с ножом на коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи. Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированной медицинской помощи пострадавшему", - сказано в сообщении.

ГБР расследует действия командования воинской части. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.



На территории одного из военных городков Львовщины обнаружили тело 35-летнего начальника караула. Офицера нашли в караульном помещении с двумя огнестрельными ранениями - в голову и грудь.