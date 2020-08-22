В Южном Судане упал самолет. Есть погибшие

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия
Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия
Просмотров: 234
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 90
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 198
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 162
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 360
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5481
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 369
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 108
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
6
12
7
3
5
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
На участке депутата в строительном мусоре нашли останки людей
На участке депутата в строительном мусоре нашли останки людей
Фермеры держали людей в рабстве
Фермеры держали людей в рабстве
Террорист захватил автобус с пассажирами
Террорист захватил автобус с пассажирами
Видео
Все видео
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
Женщина убилась, пытаясь поймать москитную сетку
Женщина убилась, пытаясь поймать москитную сетку
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5481
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1980
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2466
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 153
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 16:17

В Южном Судане упал самолет. Есть погибшие

  Комментировать
В Южном Судане упал самолет. Есть погибшие
Фото: reuters

В Центральной Африке разбился грузовой самолет. Это произошло в Южном Судане. Погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает местное СМИ Xinhua.

Самолет упал в заболоченной местности. По словам очевидцев, после падения самолета в столице Джуба насчитали минимум 17 жертв, среди которых двое членов экипажа.

Известно, что один человек выжил, она в больнице. Отмечается, что местность в месте падения самолета авиакомпании South West Airlines сильно заболочена, что создает трудности для пожарных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет

В Колумбии разбился военный вертолет, в результате чего 9 человек погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Южном Судане упал самолет. Есть погибшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

Самое читаемое
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 14769
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 13338
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 10414
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 8217
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 7560
Происшествия
На Covid-19 заболел еще один политик
На Covid-19 заболел еще один политик Просмотров: 207
Женщина выбросила новорожденного младенца в туалет и легла спать
Женщина выбросила новорожденного младенца в туалет и легла спать Просмотров: 1278
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
6
 Просмотров: 225
В США осудили серийного убийцу за преступления 40-летней давности
В США осудили серийного убийцу за преступления 40-летней давности Просмотров: 342
В столкновении грузовика и легковушки погибли 2 детей и взрослый: первые подробности
В столкновении грузовика и легковушки погибли 2 детей и взрослый: первые подробности Просмотров: 414
Больше всего комментируют
11
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
2
Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве
2
Зеленский впервые прокомментировал слухи о "спецоперации с вагнеровцами"
Голосов: 2567
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua