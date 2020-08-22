В Южном Судане упал самолет. Есть погибшие

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В Центральной Африке разбился грузовой самолет. Это произошло в Южном Судане. Погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает местное СМИ Xinhua.

Самолет упал в заболоченной местности. По словам очевидцев, после падения самолета в столице Джуба насчитали минимум 17 жертв, среди которых двое членов экипажа.

Известно, что один человек выжил, она в больнице. Отмечается, что местность в месте падения самолета авиакомпании South West Airlines сильно заболочена, что создает трудности для пожарных.

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В Колумбии разбился военный вертолет, в результате чего 9 человек погибли.